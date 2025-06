De Luca chiede il rinvio delle elezioni regionali

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fa una richiesta che potrebbe scuotere gli equilibri politici: un rinvio delle elezioni regionali autunnali. Con una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, De Luca evidenzia le ragioni di questa proposta, sottolineando l’importanza di valutare attentamente il momento migliore per garantire stabilità e correttezza democratica. La sua richiesta apre un dibattito cruciale sulla tempistica delle consultazioni elettorali in Italia.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, chiedendo di valutare un breve rinvio delle elezioni regionali previste per l’autunno. Secondo quanto riportato dall'Ansa, nella lettera De Luca ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: luca - rinvio - elezioni - regionali

Omicidio Tortolani, rinvio a giudizio per Luca Agostino: il processo in Corte d’Assise si aprirà il 15 settembre - Luca Agostino, 42 anni, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Armando Tortolani, imprenditore edile ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina, Frosinone.

L’indagine sulle sospette tangenti incassate dall’ex assessore comunale Sergio Gambino (FdI, autosospeso dal partito ma non dal seggio in consiglio) si allarga alle elezioni regionali dello scorso ottobre, nelle quali era candidato nelle liste di Fratelli d’Italia a Vai su Facebook

De Luca a Conferenza Regioni, 'serve breve rinvio elezioni'; De Luca chiede il rinvio delle elezioni regionali; Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «breve rinvio».

Elezioni regionali: Vincenzo De Luca chiede «un breve rinvio» - Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un «breve rinvio» delle ... Riporta msn.com

De Luca ora chiede un “breve rinvio” delle elezioni regionali - Il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, chiedendo di sollecitare un “breve rinvio” delle elez ... Si legge su irpinianews.it