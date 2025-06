De Luca chiede il rinvio delle elezioni regionali | Sono a rischio opere strategiche

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, solleva un tema cruciale: l'importanza di rinviare le imminenti elezioni regionali per tutelare opere strategiche fondamentali per il territorio. In una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, De Luca evidenzia come alcuni interventi di grande valore siano a rischio di blocco, mettendo in evidenza la necessità di un breve rinvio per garantire lo sviluppo e il progresso della regione.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga chiedendo di valutare un breve rinvio delle elezioni regionali previste in autunno. Nella lettera De Luca sottolinea che “ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo e che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave”. Tra i provvedimenti elencati dal presidente della Regione Campania (che non potra’ ricandidarsi per il vincolo del doppio mandato), c’e’ il nuovo ospedale pediatrico Santobono per il quale, evidenzia De Luca, “si e’ appena riunita la conferenza dei servizi e occorrono alcuni mesi per la sua conclusione”, stesso discorso per i nuovi ospedali di Castellammare, Giugliano e Sessa Aurunca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

