De Luca addio terzo mandato | emendamento della Lega bocciato al Senato

Il sogno di un terzo mandato per De Luca e Zaia si smorza definitivamente: l’emendamento della Lega, volto a permettere una nuova candidatura, è stato bocciato al Senato. Un colpo duro che mette fine a ogni speranza di conferma per i due governatori, segnando un punto di svolta nella politica regionale italiana e aprendo nuove prospettive future.

Tramonta definitivamente l'ipotesi di una candidatura per un terzo mandato per il governatore della Campania Vincenzo De Luca (ma anche per il suo collega leghista del Vento Luca Zaia). Non è passato, questa mattina, l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in Commissione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: luca - terzo - mandato - emendamento

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Terzo mandato, emendamento Lega per i presidenti di Regione (che rimetterebbe in corsa Luca Zaia). Fedriga: «C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge» Vai su Facebook

De Luca, addio terzo mandato: emendamento della Lega bocciato al Senato; De Luca: «Emendamento terzo mandato? Non pensate a queste cose»; Terzo mandato, emendamento Lega bocciato.

De Luca: «Emendamento terzo mandato? Non pensate a queste cose» - Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che gli hanno ... Lo riporta msn.com

Terzo mandato, l’emendamento della Lega non passa al Senato - Non passa l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in commissione Affari costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo cinque voti a favore (oltre alla Lega anche Iv e il ... Riporta repubblica.it