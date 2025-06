De Cuyper Jashari e il mercato belga | bottega cara bottega sicura

Il mercato belga torna a essere protagonista, tra aste sfrenate e grandi colpi di scena. De Cuyper Jashari, con la sua bravura, si inserisce in un panorama dove club come Bruges, Milan e Napoli sono pronti a investire su talenti e leggende per rinforzare le proprie rose. Ma cosa c’è dietro questa nuova passione per il Belgio? Scopriamolo insieme.

L'ultima asta è per l'esterno sinistro del Bruges, mentre il Milan punta il suo compagno trequartista e a Napoli prendono addirittura una leggenda come De Bruyne. Perché (e come) siamo tornati a spendere in Belgio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Cuyper, Jashari e il mercato belga: bottega cara, bottega sicura

In questa notizia si parla di: bottega - cuyper - jashari - mercato

De Cuyper, Jashari e il mercato belga: bottega cara, bottega sicura; Milan, De Cuyper prima scelta: è l'erede di Theo Hernandez.

Mercato Milan, rispunta De Cuyper! Concorrenza in Serie A, questo il prezzo fissato dal Brugge - 30 milioni di euro, c’è la concorrenza della Roma Il futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan è sempre più incerto e, m ... Scrive milannews24.com

Milan ancora a Bruges, tre anni dopo: asse Jashari-De Cuyper - Advertising Il mercato del Milan ruota ancora intorno allo stesso asse: la dirigenza starebbe affondando il colpo per Jashari e De Cuyper MILAN DE CUYPER JASHARI BRUGES – Estate 2022: il Milan, neo Ca ... Segnala informazione.it