Dazi Usa Casa Bianca | aumento di luglio potrebbe essere rinviato

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e il resto del mondo potrebbero trovare un nuovo respiro: l'amministrazione Trump valuta un rinvio dell'aumento dei dazi previsto per luglio. Una mossa che potrebbe aprire nuovi scenari nel panorama globale, lasciando aperta la porta a possibili negoziati e strategie di difesa economica. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione? È ancora tutto da scoprire.

(Adnkronos) – L'amministrazione del presidente Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio prevista per l'entrata in vigore di dazi più alti sulle importazioni da decine di Paesi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che ha descritto la definizione di una data non essenziale per gli obiettivi del presidente. "Potrebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it