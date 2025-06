Dazi Trump Casa Bianca | Possibile proroga della scadenza a luglio

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e partner internazionali potrebbero ancora riservare sorprese: una possibile proroga fino a luglio per l'implementazione dei dazi annunciati da Trump. La Casa Bianca valuta attentamente questa decisione, lasciando aperta la porta a nuove strategie. Resta da capire se il presidente deciderà di posticipare ulteriormente questa scadenza o di procedere con le tariffe già stabilite, influenzando così gli equilibri globali.

Gli Stati Uniti potrebbero prorogare la scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore dei Dazi reciproci nei confronti dei loro partner commerciali. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. La scadenza “forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente”, ha detto la funzionaria rivelando, di fatto, che il presidente Donald Trump non ha ancora deciso cosa fare con le tariffe commerciali che erano giĂ state rinviate lo scorso aprile. Pochi giorni fa, durante il G7 in Canada, Trump ha finalizzato un accordo sui dazi con la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it