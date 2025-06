Dazi Trump | Accordo con la Cina E presto anche con l’India

La scena commerciale internazionale si infiamma con le ultime mosse di Trump: accordi imminenti con Cina e India e un possibile rinvio degli aumenti dei dazi con l’UE. La Casa Bianca mostra apertura, alimentando speranze di una svolta diplomatico-economica. La partita è aperta, e il mondo attende con ansia di scoprire come evolverà questo complesso puzzle di tariffe e alleanze. La diplomazia commerciale si gioca sul filo del rasoio, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri globali.

La Casa Bianca: "L'aumento dei dazi alla Ue dal 9 luglio potrebbe essere rinviato". Apertura sul dossier commerciale da parte dell'amministrazione repubblicana. Ricevuta dall'Ue la controproposta Usa sui dazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Trump: “Accordo con la Cina. E presto anche con l’India”

