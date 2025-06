Dazi nuove speranze per l’Ue | Casa Bianca apre alla proroga della scadenza del 9 luglio

Le recenti mosse della Casa Bianca portano nuova linfa alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, aprendo alla possibilità di una proroga della scadenza del 9 luglio. Mentre l’amministrazione americana invia controproposte sulle tariffe e si prepara a stringere accordi con India e Cina, l’orizzonte delle relazioni commerciali si fa più promettente. Resta da capire come evolverà questa strategia nei prossimi giorni, aprendo nuove speranze per il futuro economico del Vecchio Continente.

La decisione sulla proroga non spetterebbe al Tycoon, come confermato dalla sua amministrazione. Il presidente avrebbe intanto inviato a Bruxelles la controproposta sull'aumento delle tariffe, per poi aggiungere che nei prossimi giorni verranno siglati accordi sia con l'India che con la Cina.

