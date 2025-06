Dazi la Casa Bianca | Scadenza del 9 luglio forse rinviata | cosa succede ora

La Casa Bianca potrebbe prorogare la sospensione dei dazi prevista per il 9 luglio, dando respiro alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. La portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato che la decisione finale spetta al presidente Donald Trump, lasciando aperta la possibilitĂ di un prolungamento. Cosa comporterĂ questa eventuale proroga per i mercati globali e le aziende coinvolte? Scopriamolo insieme.

La scadenza della sospensione dei dazi, che doveva entrare in vigore il 9 luglio, potrebbe essere prorogata dal presidente americano Donald Trump: lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso di un briefing con la stampa. La scadenza del 9 luglio "non è da intendersi come determinante - ha spiegato -. Si tratta comunque di una decisione che spetta al presidente". Le misure sulle merci in arrivo dalla Ue erano giĂ state congelate all’inizio di giugno dopo una telefonata tra la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e Trump. Il presidente Usa aveva annunciato l’imposizione di tariffe doganali in occasione del Liberation day di febbraio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, la Casa Bianca: "Scadenza del 9 luglio forse rinviata": cosa succede ora

