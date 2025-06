Dazi la Casa Bianca pronta a prorogare la scadenza del 9 luglio Trump annuncia l' accordo con la Cina e forse con l' India

Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e le principali economie mondiali si intensificano, mentre la Casa Bianca sembra pronta a prorogare le scadenze previste. Trump annuncia un possibile accordo con Cina e India, dando segnali di apertura. Le tariffe con l‚ÄôUE erano gi√† state sospese, ma il futuro resta incerto. La portavoce Leavitt sottolinea che ¬ęla scadenza non √® da intendersi come determinante¬Ľ, lasciando spazio a sviluppi imprevisti e a nuove strategia diplomatiche.

Le tariffe con la Ue erano già state sospese a giugno. La portavoce Leavitt: «La scadenza non è da intendersi come determinante».

