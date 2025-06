Dazi la Casa Bianca | L' aumento previstodal 9 luglio potrebbe essere rinviato

Il previsto aumento dei dazi alla Casa Bianca, inizialmente programmato per il 9 luglio, potrebbe essere rinviato, secondo quanto dichiarato dalla portavoce di Trump durante un briefing. Dopo la sospensione delle tariffe a giugno, questa possibile proroga alimenta speranze e incertezze nel mercato globale. La decisione finale potrebbe influenzare significativamente le relazioni commerciali internazionali e l’economia mondiale, lasciando tutti con un interrogativo: quali saranno le prossime mosse della Casa Bianca?

Lo ha dichiarato la portavoce di Trump nel corso di briefing. Le tariffe erano giĂ state sospese a giugno. «La scadenza non è da intendersi come determinante». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, la Casa Bianca: «L'aumento previstodal 9 luglio potrebbe essere rinviato»Â

