Dazi la Casa Bianca apre all’ipotesi di proroga | La scadenza del 9 luglio potrebbe slittare

Le prospettive di un rinnovo si fanno più concrete mentre la Casa Bianca valuta una possibile proroga per i dazi previsti il 9 luglio. La decisione, ancora incerta, potrebbe influenzare significativamente il commercio internazionale e le relazioni con decine di paesi. La situazione resta in bilico, lasciando imprese e mercati globali in attesa di un verdetto che potrebbe cambiare le regole del gioco. La partita è ancora aperta.

Roma, 26 giugno 2025 – Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza di luglio, quando entreranno in vigore dazi più elevati sulle importazioni da decine di paesi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente", ha detto in un briefing. Trump il 2 aprile, ribattezzato il giorno della Liberazione, ha svelato i dazi reciproci, elemento chiave della sua politica economica per rilanciare l'età dell'oro. Nei giorni successivi però ha concesso una pausa di 90 giorni che scade il 9 luglio cedendo alle tensioni dei mercati finanziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, la Casa Bianca apre all’ipotesi di proroga: “La scadenza del 9 luglio potrebbe slittare”

