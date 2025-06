Dazi all' Ue la Casa Bianca apre a rinvio scadenza 9 luglio | Decisione finale spetta a Trump | E Donald annuncia | Firmato accordo con la Cina

Le tensioni internazionali e le decisioni politiche turbinano nell’attualità americana. La Casa Bianca valuta un rinvio sui dazi con l’UE, mentre Trump potrebbe decidere sul destino delle scadenze cruciali del 9 luglio. Nel frattempo, un accordo storico con la Cina e il plauso del Segretario alla Difesa segnano nuovi capitoli, in un contesto geopolitico complesso e in evoluzione, tutto sotto gli occhi attenti di una Corte Suprema che blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto.

Il segretario alla Difesa Hegseth si congratula col suo presidente: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato". La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

