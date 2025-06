Dazi al 10% dopo il vertice Nato la strategia di Meloni

investimento militare e la stabilità economica globale. Mentre i leader discutono di strategie di difesa, Meloni sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio che favorisca la crescita del nostro tessuto industriale, aprendo nuove prospettive per una gestione più equilibrata delle tariffe commerciali. In questo scenario, l’Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nel definire il proprio futuro sulle scacchiere internazionali, puntando su dialogo e collaborazione.

Durante il vertice Nato, dove si è deciso di rafforzare l’impegno finanziario sulla difesa, la questione dei dazi tra Stati Uniti ed Europa ha mantenuto un ruolo centrale nell’agenda parallela dei colloqui. L’ipotesi di un’intesa sulle tariffe al 10% viene vista da Giorgia Meloni come un’opzione “non particolarmente impattante” per il tessuto produttivo italiano, mentre sul fronte atlantico si guarda al potenziale collegamento tra maggiore coesione militare e convergenza economica. Da qui prende le mosse la linea politica della premier, che ha partecipato al summit con i 32 leader dell’Alleanza, dove è stato concordato che entro il 2035 ogni Stato membro dovrà destinare fino al 5% del proprio Pil per le spese legate alla sicurezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi al 10% dopo il vertice Nato, la strategia di Meloni

