DayDreamer Anticipazioni | Huma Vuole Ceyda Al Fianco Di Can!

Nella soap DayDreamer torna Huma, la madre di Can, e nulla sarà più come prima: segreti, alleanze e tensioni mettono a dura prova l’amore tra i protagonisti. DayDreamer: l’intrigante ritorno di Huma sconvolge l’equilibrio tra Can e Sanem. Il mondo appassionante di DayDreamer – Le ali del sogno continua a sorprendere i fan con nuove trame cariche di suspense, amore e tensioni familiari. Mentre le giornate d’autunno si accorciano, i colpi di scena della soap si intensificano, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. Il nuovo terremoto emotivo? L’inatteso rientro di Huma, la madre di Can, pronta a scuotere profondamente la vita del figlio e quella di Sanem. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it