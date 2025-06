Davvero Marge Simpson muore nel finale della stagione 36 de I Simpson?

Sei pronto a scoprire cosa succede alla famiglia Simpson nel sorprendente finale della stagione 36? Nell’episodio “Estranger?Things”, un salto temporale di circa 35 anni trasporta gli spettatori in un futuro inaspettato, dove Marge, ormai scomparsa, rivela un destino sconvolgente. Ma cosa ha portato a questa drammatica svolta? La risposta vi lascerà senza parole.

Nel finale della stagione 36, intitolato “Estranger?Things”, le cose più strane, la narrazione fa un salto temporale di circa 35 anni. In questa proiezione nel futuro, Bart, Lisa e la piccola Maggie sono diventati adulti (niente che non sia già successo in altri episodi del passato, fin qui tutto bene). Con sorpresa degli spettatori, Marge è ormai defunta: Lisa, ormai una dirigente di spicco nel mondo del basket, la chiama “madre defunta”, mentre Bart gestisce una casa di riposo non autorizzata dove vive anche Homer. Ed eccoci al punto: davvero muore Marge? In teoria sì, ma come moriva Homer in altri capitoli precedenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it