Davvero Marge Simpson muore nel finale della 36esima stagione?

Se pensavate di conoscere ogni segreto di Springfield, preparatevi a rimanere sbalorditi: nella finale della 36ª stagione de I Simpson, il destino di Marge prende una piega inaspettata che scuoterà i cuori dei fan di tutto il mondo. La madre iconica, simbolo di famiglia e risata, si trova al centro di un episodio che ha già acceso dibattiti infuocati. Ma cosa succederà realmente? La risposta vi sorprenderà.

Ebbene si, i fan della serie cult devono prepararsi alla morte di Marge Simpson, la madre per eccellenza dei cartoon per adulti, il pilastro della famiglia più famosa dello show abitato da umani gialli; la donna dalla folta e alta chioma blu e dalla voce nasale inconfondibile (in Italia è stata storicamente doppiata da Liù Bosisio per 22 stagioni e poi da Sonia Scotti). L'episodio incriminato, in cui viene anticipata la sua scomparsa, è l'ultimo della stagione 36 intitolato Estranger Things ed è già andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 18 maggio. Non tutto, però, è come sembra. Cosa sappiamo al momento.