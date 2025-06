Davide Valsecchi | Piastri meglio di Norris se la McLaren non è a posto Il Mondiale si deciderà in Q3

Davide Valsecchi, ex pilota e ora opinionista internazionale di F1TV, si distingue per le sue analisi dirette e appassionate. Nel podcast “The Red Flags”, ha affrontato la battaglia tra Norris e Piastri alla McLaren, sottolineando come la stagione possa davvero cambiare nel Q3 se la squadra non risolve i suoi problemi. La sua opinione? Una lettura acuta che invita a riflettere sulle vere strategie in gioco nel Mondiale.

Davide Valsecchi prosegue a lavorare come opinionista. Non più in Italia, bensì a livello internazionale, con F1TV. Nei giorni scorsi il trentottenne italiano ha partecipato al podcast “The Red Flags” tenuto su YouTube, esprimendo le proprie idee sulla lotta interna alla McLaren per il Mondiale piloti. Come sempre, il lombardo non è stato banale. “Ammetto di essere un fan di Norris e, proprio per questo, la parabola prestazionale di Piastri mi spaventa. Ha avuto un impatto rimarchevole nel 2023, quando era un rookie. È cresciuto nel 2024 e oggi è già in linea con Lando. Anzi, a volte è anche più veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Valsecchi: “Piastri meglio di Norris se la McLaren non è a posto. Il Mondiale si deciderà in Q3”

