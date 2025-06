Davide Morana a The Big Interview | I decisori politici spesso non hanno idea di cosa voglia dire vivere con una disabilità

Davide Morana, atleta paralimpico italiano, ha condiviso la sua toccante testimonianza a The Big Interview, organizzato da Wired all'Università Bocconi di Milano. Spesso i decisori politici non comprendono appieno cosa significhi vivere con una disabilità, ma Morana ci ricorda che lo sport può essere una via di riscatto e speranza. La sua storia ci invita a riflettere sugli ostacoli quotidiani e sull'importanza di politiche più inclusive, per costruire un futuro più giusto e solidale.

Morana, 'la tecnologia è essenziale, aiuta l'inclusività' - Lo ha detto all'ANSA Davide Morana, velocista paralimpico del Team Visa, a margine del Salone dei pagamenti. Si legge su ansa.it