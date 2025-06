Davide Gorla ucciso nel suo negozio Busto Arsizio fra paura e rabbia | Non si può morire così

Davide Gorla, 64 anni, era più di un negoziante: era un artista delle vetrine e un punto di riferimento per la comunità di Busto Arsizio. La sua tragica scomparsa, avvenuta nel suo stesso negozio Linea Continua, ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto incolmabile tra clienti e amici. È inconcepibile che una vita così brillante possa essere spezzata così brutalmente. La memoria di Davide continuerà a vivere nelle sue creazioni e nei cuori di chi lo amava.

Busto Arsizio, 26 giugno 2025 – Una cliente di Linea Continua, negozio di oggettistica e penne di lusso, in via Milano sotto choc: il titolare Davide Gorla, 64 anni, è stato ucciso da poco più di un’ora, accoltellato. La signora a fatica trattiene le lacrime: “Davide, una persona splendida, gentile, educata aveva una grande passione per il suo lavoro che metteva anche nella realizzazione delle vetrine. Le sue idee sempre originali, era un piacere entrare nel suo negozio". La commozione strozza le parole poi aggiunge: "Non posso credere che sia stato ucciso, una persona così gentile”. Si allontana la cliente, il fazzoletto asciuga le lacrime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Davide Gorla, ucciso nel suo negozio. Busto Arsizio fra paura e rabbia: “Non si può morire così”

