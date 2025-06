Davide Gorla ucciso a coltellate nel suo negozio chi è il presunto assassino | conosceva la vittima le due piste sul movente

Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: Davide Gorla, il commerciante amato da tutti, è stato brutalmente ucciso nel suo negozio. La polizia ha fermato il presunto assassino, che si sospetta conoscesse la vittima, aprendo due piste sul movente. C'è grande attenzione su cosa abbia portato a questa violenta scena. Le indagini continueranno per chiarire i motivi e portare giustizia a Gorla e alla sua comunità.

Il presunto assassino di Davide Gorla è stato fermato nella notte. L'uomo era in fuga dopo aver ucciso il commerciante di Busto Arsizio (Varese) a coltellate nel suo negozio di.

Davide Gorla, ucciso nel suo negozio. Busto Arsizio fra paura e rabbia: “Non si può morire così” - Davide Gorla, 64 anni, era più di un negoziante: era un artista delle vetrine e un punto di riferimento per la comunità di Busto Arsizio.

«Cosa fai, ma sei pazzo?». Le urla di Davide Gorla, negoziante ucciso a coltellate a Busto Arsizio. Scatta la caccia all'uomo.

#DavideGorla è stato #ucciso a #coltellate in pieno centro a #BustoArsizio (#Varese), davanti al suo negozio di oggettistica "Linea Continua" in via Milano. La vittima è stata aggredita da un uomo che, dopo aver sferrato i colpi mortali, è fuggito tra le vie del cen

Chi era Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate a Busto Arsizio - L'uomo era il titolare della cartoleria "Linea continua", che vendeva articoli di pregio in una delle corti storiche di via Milano È Davide Gorla, 65 anni, il commerciante ucciso a coltellate all'inte ...

