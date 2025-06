Davide Gorla ed Emanuele Mirti le prove dell’omicidio e i punti da chiarire | il debito il tatuaggio la maglietta insanguinata sparita e l’arma che non si trova coltello o tagliacarte

Busto Arsizio è sconvolta dall’omicidio del commerciante Davide Gorla, ucciso nel cuore della città. Le indagini si concentrano su prove cruciali come il tatuaggio, la maglietta insanguinata scomparsa e l’arma del delitto, ancora ignota. Davide Gorla, 64 anni, era un rinomato titolare di negozio di oggettistica di lusso. Le domande sui debiti, il tatuaggio e il coltello o tagliacarte spariti restano al centro delle indagini, che cercano di fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero.

Busto Arsizio (Varese) – È sotto choc Busto Arsizio, dopo l’omicidio del commerciante Davide Gorla, 64 anni, titolare di un negozio di oggettistica e penne di lusso, Lineacontinua, in via Milano, pieno centro, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Le indagini subito avviate dalla Polizia di Stato di Busto e dalla Squadra Mobile di Varese, coordinate dalla pm Flavia Salvatore, hanno battuto la pista giusta, dopo aver escluso sulla base dei primi elementi raccolti l’ipotesi della rapina e nel giro di pochi ore hanno individuato il presunto assassino. Emanuele Mirti, fermato per l'omicidio di Davide Gorla: il debito da 10mila euro e il giallo sui rapporti con la vittima L’uomo, che si era dato alla fuga, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno fornito elementi utili agli investigatori, si chiama Emanuele Mirti, ha 50 anni ed è stato fermato nella notte tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Davide Gorla ed Emanuele Mirti, le prove dell’omicidio e i punti da chiarire: il debito, il tatuaggio, la maglietta insanguinata sparita e l’arma che non si trova (coltello o tagliacarte)

