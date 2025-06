davide donati trionfa nella cronometro under 23 dei campionati italiani

Un emozionante spettacolo di tenacia e talento ha coronato la seconda giornata dei Campionati Italiani di ciclismo, con Davide Donati che si aggiudica il titolo Under 23 nella cronometro. La gara, combattuta fino all’ultimo secondo, ha dimostrato come ogni secondo possa fare la differenza tra il podio e la gloria. Un trionfo che segna una promettente svolta nella carriera di questo giovane talento italiano, pronto a scrivere nuove pagine di successi.

I campionati italiani di ciclismo dedicano la seconda giornata all’assegnazione dei titoli delle prove contro il tempo. Il programma odierno si completa con il trionfo di Davide Donati, nuovo campione italiano nella specialitĂ della cronometro Under 23 in campo maschile. Una gara nel complesso combattuta si è risolta sul filo dei secondi come ben testimonia l’esiguo distacco tra i primi sette classificati, tutti raccolti nell’arco di trenta secondi. Donati succede nell’albo d’oro ad Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step, vincitore dell’edizione 2024 Sul tracciato di gara Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento, 28 chilometri totalmente pianeggianti, il portacolori della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies ha fermato il cronometro sul decisivo 32’25’’, completando la sua prova alla velocitĂ media di 51,825 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it