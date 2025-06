David Juventus si va avanti per lui! C’è già una prima intesa ma non è quella economica Ecco quale fase sta attraversando la trattativa tra il canadese e i bianconeri

La trattativa tra Jonathan David e la Juventus prosegue con entusiasmo, ma ancora in fase di definizione economica. Il canadese è il grande obiettivo dei bianconeri, pronti a mettere sul tavolo le offerte giuste per portarlo a Torino. La volontà del giocatore e le prime intese aperte fanno sperare in un lieto fine: l’attaccante del Lille potrebbe presto indossare la maglia della Juventus, segnando una nuova pagina di successo nella sua carriera.

David Juventus, c’è ancora della distanza tra il bomber canadese e la Vecchia Signora: c’è già un’intesa, ma non di tipo economica. Avanti tutta per Jonathan David. Come confermato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L’Originale, in casa Juve si confida di poter contare presto sull’attaccante canadese. L’attaccante canadese chiuderà la sua esperienza con il Lille il prossimo 30 giugno 2025 e sembra essere sempre più orientato verso Torino. Attualmente i discorsi con il club bianconero hanno portato a una base d’intesa di carattere tecnico. Tutte la parte sportiva della Vecchia Signora è d’accordo con l’arrivo di David alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, si va avanti per lui! C’è già una prima intesa, ma non è quella economica. Ecco quale fase sta attraversando la trattativa tra il canadese e i bianconeri

