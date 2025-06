David Juventus contratto già pronto! Comolli al lavoro per la chiusura dell’affare | cosa manca per il via libera definitivo Ultimissime

La Juventus sta per ufficializzare l’arrivo di David, con il contratto già pronto e le trattative avanzate. Comolli lavora alacremente per superare gli ultimi ostacoli e chiudere l’affare a parametro zero, con un contratto pluriennale da 6 milioni più bonus. L’unico scoglio rimasto riguarda i bonus alla firma e le commissioni agli agenti, ma tutto fa ben sperare: il trasferimento è ormai prossimo a diventare realtà, portando nuova linfa alla rosa bianconera.

David Juventus, contratto già pronto! Cosa manca ora: Comolli lavora per la chiusura immediata dell’operazione a parametro zero. Avanti per David. Come confermato dal Corriere dello Sport, in casa Juve è già pronto un contratto pluriennale – di 3 o 4 anni – a 6 milioni di euro più bonus a stagione. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal bonus alla firma e soprattutto dalle commissioni agli agenti, che chiedono 15 milioni di euro. Si lavora quindi su questo fronte per ammorbidire le richieste dell’entourage: Comolli ed il club bianconero vogliono chiudere in fretta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, contratto già pronto! Comolli al lavoro per la chiusura dell’affare: cosa manca per il via libera definitivo. Ultimissime

In questa notizia si parla di: contratto - pronto - david - juventus

Mercato Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto: ecco chi è in vantaggio per il centrocampista - Il mercato Juve si fa incandescente: una rivale di Serie A, il Napoli, sta intensificando i contatti per assicurarsi Florentino, obiettivo dei bianconeri.

Osimhen alla Juventus è quasi impossibile ora, quotate al 20% le possibilità di acquisto (Tuttosport) Ora in pole c'è David, svincolato. Ma se la trattativa col canadese non dovesse andare a buon fine, la possibilità di prendere il centravanti del Napoli resterebb Vai su Facebook

David-Juve, avanti. Altro contatto per Sancho; La Juventus prepara la doppietta David-Sancho per l'attacco; Calciomercato: la Juventus punta David per il dopo Vlahovic, interesse anche per Sancho.

Juventus-Lille, l’incrocio: David verso Torino, Giroud pronto al ritorno in Ligue 1 - La Juventus prepara l’assalto a Jonathan David dopo il 1° luglio. Da derbyderbyderby.it

David apre alla Juventus: trattative in corso per l’attaccante canadese - La Juventus si avvicina ad un importante colpo di mercato: le trattative con gli agenti di Jonathan David sono in corso e promettono sviluppi positivi. Scrive msn.com