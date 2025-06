David Juve Gazzetta | Comolli tratta dalla Florida con gli agenti Resta un nodo da sciogliere prima della fumata bianca si può chiudere a breve!

Il mercato bianconero si infiamma: mentre Comolli negozia dalla Florida, il futuro di Jonathan David resta in bilico, con un nodo da sciogliere prima della tanto attesa fumata bianca. La Juventus punta forte sull’attaccante, ma l’ultimo ostacolo potrebbe ancora allontanare o avvicinare l’accordo. Riusciranno gli uomini mercato a superare l’ultimo scoglio e portare David a Torino? Il countdown è già iniziato.

David Juve (Gazzetta dello Sport): in queste ore Comolli sta trattando dalla Florida con gli agenti. Da sciogliere un nodo prima della fumata bianca. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David, in questa fase il primissimo obiettivo del calciomercato Juve per quanto riguarda il reparto offensivo. In queste ore Comolli continua a lavorare dalla Florida con gli agenti del calciatore, che ha dato massima apertura ai bianconeri. Già trovata l’intesa su stipendio ( 6 milioni annui ) e premio d’entrata, si lavora a oltranza per limare le commissioni. La fumata bianca potrebbe arrivare tra il post City e l’ottavo di finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Gazzetta): Comolli tratta dalla Florida con gli agenti. Resta un nodo da sciogliere prima della fumata bianca, si può chiudere a breve!

