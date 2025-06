David Juve dialoghi positivi! L’attaccante dà la priorità ai bianconeri e chiede di accelerare | le cifre del possibile colpo in attacco

I dialoghi con David Juve si fanno sempre più promettenti: l’attaccante ex Lille avrebbe espresso chiaramente la priorità a vestire la maglia bianconera, mentre le trattative si intensificano. La giornata di contatti tra le parti si rivela estremamente proficua, alimentando ottimismo sulle possibilità di un colpo in attacco imminente. La Juventus si prepara a svelare nuove strategie per rafforzare il reparto offensivo e sorprendere ancora una volta i propri tifosi.

David Juve, dialoghi positivi per arrivare all’attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. Arrivano importantissimi aggiornamenti da Alfredo Pedullà sul futuro di David, attaccante ex Lille accostato sempre di più al calciomercato Juve. La giornata di contatti sarebbe stata positiva con il bomber che avrebbe dato priorità ai bianconeri. PAROLE – «Dialoghi positivi per David, giornata proficua, possibile rivisitazione delle cifre extra ingaggio, l’attaccante (per ora) dà la precedenza alla Juventus ma chiede di accelerare. E questo sarà un aspetto decisivo. Offerta ingaggio 6 milioni più 2 di bonus». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, dialoghi positivi! L’attaccante dà la priorità ai bianconeri e chiede di accelerare: le cifre del possibile colpo in attacco

In questa notizia si parla di: attaccante - david - juve - dialoghi

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

Translate post #David: dialoghi positivi, giornata proficua, possibile rivisitazione delle cifre extra ingaggio, l’attaccante (per ora) dà la precedenza alla #Juventus ma chiede di accelerare. E questo sarà un aspetto decisivo. Offerta ingaggio 6M€ più 2 di bo Vai su X

MatteoMoretto - Bonny è molto vicino all’Inter, non è una trattativa alle battute finali o da dialoghi avanzati tra club, ma il giocatore ha detto sì all’Inter e ci saranno presto nuovi contatti, l’Inter è sempre più convinta di avanzare nella trattativa, è un nome caldo… Vai su Facebook

Calciomercato Juve, David in pole e la verità su Osimhen e Gyokeres. Le tre priorità di Comolli; David, accordo trovato tra la Juve e l'entourage. Occhio però alla concorrenza; Tuttosport - La Juve punta tutto su David: superato il Napoli.

David Juventus, l’affare si scalda! Bianconeri pronti ad avanzare quest’offerta: colloqui in corso con l’entourage. Ci sono importanti novità - David Juventus, l’affare per arrivare all’attaccante canadese si scalda: tutti gli ultimi aggiornamenti Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Juve continua a fare sul serio per l ... Si legge su juventusnews24.com

DAVID C'E' UN OSTACOLO? - Juventus: Jonathan David vicino al trasferimento, ma resta un ostacolo Il futuro di Jonathan David sembra sempre più vicino alla Juventus, nonostante gli sforzi anche recenti, del ... Lo riporta tuttojuve.com