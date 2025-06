David Inter l’obiettivo nerazzurro ha scelto la Juve | comunicata la volontà agli agenti cosa filtra

David Inter, l'obiettivo nerazzurro, ha scelto la Juventus. La comunicazione ufficiale agli agenti svela le sue intenzioni, lasciando intendere un cambio di direzione nel mercato dei talenti offensivi. Mentre l’Inter continua a monitorare il panorama, la decisione di David potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle trattative estive. Cosa significano queste mosse per il futuro della squadra e per i tifosi? Restate con noi, perché gli aggiornamenti sono solo all’inizio.

In casa Inter si continua a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti, ma nel frattempo un obiettivo che in passato era stato accostato anche ai nerazzurri sembra ormai indirizzato verso altri lidi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jonathan David avrebbe espresso con chiarezza la propria volontĂ : vuole vestire la maglia della Juventus. Il centravanti canadese, in uscita dal Lille, avrebbe addirittura manifestato la disponibilitĂ a ridursi l'ingaggio, accontentandosi di circa 6 milioni di euro piĂą bonus, pur di approdare a Torino.

