Dati falsi per la vendita di un cucciolo Corso negli Usa | assolti veterinario e allevatore

Una vicenda giudiziaria che ha scosso il mondo dell’allevamento e della veterinaria si conclude con un’assoluzione, restituendo speranza e fiducia nel settore. Il proprietario di un allevamento di cani e un veterinario sono stati prosciolti dall’accusa di aver prodotto documenti falsi per la vendita di un cucciolo di razza Corso negli USA. La giustizia ha fatto chiarezza su un caso che aveva sollevato molte polemiche, dimostrando l’importanza di trasparenza e legalità in ogni transazione.

LECCE - Si è conclusa con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva investito il proprietario di un allevamento di cani, 43enne, e un veterinario, 45enne, accusati di aver prodotto documenti falsi finalizzati alla vendita negli Usa di un cucciolo di razza Corso. L'inchiesta era partita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

