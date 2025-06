Daspo urbano per risse schiamazzi abuso d' alcol e droga Ecco le zone rosse di Arezzo

Arezzo si prepara a introdurre le sue "zone rosse" per combattere risse, schiamazzi, abuso di alcol e droga, puntando su maggiore sicurezza e responsabilità. Il sindaco Alessandro Ghinelli spiega che queste aree vogliono tutelare tutti e offrire ai giovani un messaggio di riflessione: divertirsi senza eccedere è possibile e necessario. Scopriamo insieme come questa iniziativa può cambiare il volto della città e promuovere un ambiente più civile e sereno per tutti.

Arezzo avrà le sue "zone rosse". Cosa significa? "Più sicurezza per tutti", ha ribadito il sindaco Alessandro Ghinelli, "Ma anche dare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi uno spunto di riflessione e far comprendere come per divertirsi non sia necessario eccedere in comportamenti molesti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

