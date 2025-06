Darwin Nunez trattativa viva | il Napoli lavora sulla formula con il Liverpool

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli non molla Darwin Nunez. I contatti con il Liverpool proseguono e si concentrano ora sulla struttura dell'operazione, con i Reds che continuano a chiedere circa 65 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante uruguaiano. Il giocatore ha già manifestato interesse verso la destinazione Napoli, come riportato da Fabrizio Romano, e ora si discute anche delle condizioni. L'obiettivo della dirigenza partenopea è trovare una formula sostenibile, che consenta di dilazionare la spesa e inserire bonus. Il lavoro diplomatico di Fali Ramadani, agente del giocatore, sarà decisivo nei prossimi giorni.

