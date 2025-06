Darwin Nunez costerà al Napoli 82 milioni di euro Telegraph

Il futuro di Darwin Nunez al Napoli si fa sempre più concreto: dopo settimane di rumors e trattative intense, il club azzurro sembra pronto a fare sul serio. Secondo il Telegraph, il presidente De Laurentiis sarebbe in procinto di presentare un'offerta ufficiale al Liverpool, puntando a portare l’attaccante uruguayano sotto il Vesuvio per rinforzare la rosa. Una mossa che potrebbe rivoluzionare le prospettive del Napoli nella prossima stagione, aprendo scenari entusiasmanti per il calcio italiano.

Darwin Nunez e il Napoli, un matrimonio che col passare dei giorni diventa sempre più probabile. Nelle ultime ore vi abbiamo riportato dei passi in avanti nella trattativa e di una presunta volontà del calciatore a sposare il progetto azzurro. Poco fa, dall’Inghilterra è arrivata la notizia che il club di Aurelio De Laurentiis starebbe per presentare un’offerta ufficiale al Liverpool. Telegraph, Napoli pronto a presentare un’offerta ufficiale per Nunez. A soffermarsi sulla vicenda di mercato è il Telegraph, che scrive: “Il Napoli sta preparando un’offerta ufficiale per Darwin Núñez, dopo aver individuato nell’attaccante del Liverpool la scelta numero uno per rafforzare l’attacco di Antonio Conte in vista della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez costerà al Napoli 82 milioni di euro (Telegraph)

