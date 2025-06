Daria Illy ambassador delle aziende italiane in Oman per inclusività e strategie imprenditoriali

Daria Illy, rinomata imprenditrice e sostenitrice dell'inclusività, è stata nominata Ambassador per le aziende italiane in Oman e nel Middle East e Africa. Questa nomina rappresenta un passo importante verso strategie imprenditoriali più inclusive e sostenibili, puntando a rafforzare i legami tra Italia e queste regioni attraverso lo sport e l’innovazione. Un punto di svolta che aprirà nuove opportunità di crescita e collaborazione internazionale.

La Commissione inter parlamentare CONIFA – Sport, Inclusione ed Etnie, organismo promosso dall’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, ha nominato nella mattinata del 25 giugno Daria Illy come Ambassador per l’Inclusività e le Strategie Imprenditoriali delle Aziende Italiane in Oman e MEA (Middle East and Africa). La Commissione, composta da esponenti del mondo imprenditoriale, accademico, sociale e sportivo, si propone di promuovere lo sport come strumento di dialogo interculturale, coesione sociale e valorizzazione delle minoranze etniche. All’interno di questa cornice, l’incarico affidato alla manager triestina si inserisce come tassello strategico di un più ampio programma di cooperazione economica e culturale internazionale: in questo nuovo ruolo, infatti, Daria Illy – da anni impegnata nella promozione di un modello di impresa capace di coniugare valori etici, sostenibilità sociale e attenzione alla diversità nei contesti aziendali – sarà chiamata a rafforzare il dialogo tra il sistema produttivo italiano, le eccellenze del Made in Italy e le economie emergenti della regione MEA, accompagnando le imprese in percorsi di crescita fondati sull’innovazione, l’inclusione e la responsabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

