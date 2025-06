Daredevil in Avengers | Doomsday? Parla Charlie Cox

I fan di Daredevil speravano in un cameo nel nuovo blockbuster Avengers: Doomsday, ma Charlie Cox ha spento ogni aspettativa con una risposta prudente. La sua intervista rivela quanto siano sfuggenti le apparizioni speciali nel mondo Marvel, lasciando i fan con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire quali sorprese riserveranno i prossimi capitoli. Resta quindi il mistero: il Diavolo di Hell’s Kitchen tornerà mai sul grande schermo?

Un fan ha chiesto a Charlie Cox, star di Daredevil: Rinascita, di un suo possibile ritorno nei panni dell’Uomo Senza Paura in Avengers: Doomsday. Sfortunatamente, la sua risposta non promette nulla di buono per un cameo. I Marvel Studios hanno svelato alcune interessanti sorprese durante la presentazione del cast di Avengers: Doomsday, tra cui il ritorno di alcuni volti noti del franchise X-Men della 20th Century Fox. Ci sono state però alcune importanti omissioni e, anche con la produzione in corso, sembra che questo cast sia tutt’altro che completo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

