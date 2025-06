danilo ruggero lancia il nuovo singolo puzzle tra smarrimento e accettazione

Danilo Ruggero torna con il suo nuovo singolo “Puzzle”, un brano che esplora le emozioni più profonde di smarrimento, fratture e accettazione. In un mondo che ci spinge a essere perfetti, Ruggero ci invita a scoprire che l’autenticità risiede anche nelle nostre imperfezioni. Un viaggio musicale tra dolore e speranza, capace di toccare le corde più intime di chi ascolta. Questo pezzo è un invito a riscoprire se stessi nella loro genuinità.

Milano, 26 giugno 2025 - Una canzone che parla di smarrimento, di fratture e della fatica di ricomporre le proprie crepe una volta che si è andati in pezzi. Ma soprattutto un brano che racconta come forse non serva tornare interi per potersi riconoscere, capendo che l’autenticità è anche la propria imperfezione. Il nuovo singolo. Sono i temi attorno a cui ruota il nuovo singolo del cantautore milanese Danilo Ruggero dal titolo “Puzzle”, appena pubblicato. Un pezzo di puro pop-rock d’autore, viscerale e diretto, che fa da traino al nuovo EP omonimo dell'artista originario di Pantelleria e trapiantato in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it