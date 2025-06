Danilo e Alex Sandro fanno visita alla Juventus! Sorpresa per i bianconeri a Orlando in vista del Manchester City – VIDEO

Una sorpresa speciale ha illuminato Orlando: Danilo e Alex Sandro, due pilastri della Juventus, hanno fatto visita ai loro compagni, portando entusiasmo e grinta in vista della sfida contro il Manchester City. Un gesto di affetto che rafforza lo spirito di squadra e la passione bianconera. Questa visita non è solo un gesto di amicizia, ma un segnale di unità e determinazione prima di una partita decisiva. Che bello rivedervi così!

Danilo e Alex Sandro fanno visita alla Juventus! Sorpresa per i bianconeri a Orlando in vista della sfida di questa sera contro il City – VIDEO. Nella notte italiana la Danilo e Alex Sandro hanno fatto visita alla Juventus, che questa sera a Orlando affronterà il Manchester City nell’ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club. Che bello rivedervi?? pic.twitter.comuPjH5S0t8O — JuventusFC (@juventusfc) June 26, 2025 I due ex bianconeri, che hanno lasciato il club negli scorsi mesi per accasarsi entrambi al Flamengo, sono passati a salutare quelli che per molti anni sono stati i loro compagni di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com