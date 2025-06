Dana Strong in visita allo Sky Hub di Cagliari | focus su innovazione contenuti e centralità del cliente

Un incontro memorabile presso lo Sky Hub di Cagliari: Dana Strong, CEO di Sky Group, ha condiviso la sua visione innovativa, sottolineando l'importanza di contenuti di qualità e della centralità del cliente. Accompagnata da Andrea Duilio, ha incontrato i colleghi sardi, rafforzando il focus sull'evoluzione digitale e sul ruolo strategico di Sky. Un momento di confronto che apre nuove prospettive per il futuro dell'azienda, stimolando entusiasmo e collaborazione in tutta Italia.

Una visita d'eccezione ha segnato la giornata nello Sky Hub di Cagliari: Dana Strong, CEO di Sky Group, accompagnata da Andrea Duilio, CEO di Sky Italia, ha incontrato i colleghi della sede sarda per un momento di confronto e visione sul futuro dell'azienda. Accolta da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture, Dana Strong ha preso parte a un dialogo aperto con Duilio

Dana Strong in visita allo Sky Hub di Cagliari: focus su innovazione, contenuti e centralità del cliente.

