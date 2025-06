Damilano | La marcia è passione e un valore sociale Ma a Coe non piace e ora rischia di sparire

Damilano La Marcia 232, simbolo di passione e valore sociale, rischia di scomparire a causa dell’indifferenza di alcuni. Questo evento, che rappresenta il cammino di dedizione e sacrificio, è anche un esempio di come innovazioni come i sensori ai lacci possano garantire l’equità. Il campione olimpico del 1980 ci ricorda che la vittoria e la sconfitta fanno parte di questo percorso, un insegnamento prezioso da preservare e celebrare.

Il campione olimpico del 1980: "È espressione del cammino. I sensori ai lacci delle scarpe utili per rilevare le irregolarità. Ho vinto a Mosca, Roma e Tokyo, ma ho anche perso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Damilano: "La marcia è passione e un valore sociale. Ma a Coe non piace e ora rischia di sparire"

Passione Fitwalking, Damilano: «Camminare è un’arte. Bastano 30 minuti al giorno per stare bene»- Corriere.it - Maurizio Damilano, campione olimpionico di marcia, spiega i benefici della disciplina non agonistica: «Scarpa corretta e procedere ad almeno 6 km all’ora. corriere.it scrive

Doping: Donati contro Damilano - Altri Sport - Ansa.it - "Io so che il responsabile internazionale della marcia, Maurizio Damilano, si è opposto fin dall'inizio addirittura all'organizzazione del campionato del mondo a Roma perché lo riteneva non ... Scrive ansa.it