Damiano David | Il ritorno dei Maneskin? Sì ma ad una condizione Non rimpiango nulla ma avevo bisogno di un nuovo inizio

Damiano David, frontman dei Maneskin, si distingue per il suo spirito libero e la voglia di rinascere. Mentre promuove il suo primo album solista, "Funny Little Fears", non chiude del tutto le porte a un possibile ritorno con la band. “Non rimpiango nulla, avevo bisogno di un nuovo inizio”, afferma. La sua storia emoziona e lascia aperte infinite possibilità per il futuro musicale dei Maneskin.

Damiano David non chiude la porta ad un ritorno con i Maneskin. Nonostante il cantante stia promuovendo il primo album da solista, "Funny Little Fears", il ricordo della band con. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Damiano David: «Il ritorno dei Maneskin? Sì, ma ad una condizione. Non rimpiango nulla, ma avevo bisogno di un nuovo inizio»

La rinascita artistica di Damiano David si concretizza in "Funny Little Fears", il suo primo album da solista.

