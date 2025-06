Dall’Inter al Milan anche Conte gelato | il big va dal campione del Mondo

Il calciomercato infiamma le trattative dei grandi club italiani, tra sorprese e colpi di scena. Dall’Inter di Inzaghi al Milan di Pioli, fino al Napoli di Conte, le strategie si intrecciano in un vortice di appuntamenti emozionanti. Mentre i top player cambiano maglia, il mercato si prepara a scrivere nuove pagine di passione calcistica. E, tra trattative e scommesse, il sogno di conquistare lo scudetto si fa sempre più vicino.

Si infiamma il calciomercato e Inter, Milan e anche il Napoli di Antonio Conte sono rimasti a bocca asciutta Il calciomercato è iniziato da poco, ma di colpi di scena ne abbiamo già tantissimi. L’ Inter reduce dalla finale di Champions League persa ha già messo le basi per il futuro con gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, due calciatori che sono costati 39 milioni di euro. Il Milan invece sta vendendo diversi elementi, partendo da Reijnders fino ai probabili partenti Theo Hernandez e Thiaw. Dall’Inter al Milan, Conte gelato: il big va dal campione del Mondo (Lapresse) – tvplay.it Il Napoli invece ha messo a referto l’acquisto di Marianucci dall’Empoli come riserva di Buongiorno e naturalmente di Kevin De Bruyne: il centrocampista del Manchester City è senza dubbio già da ora uno dei colpi più importanti del calciomercato a livello europeo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dall’Inter al Milan, anche Conte gelato: il big va dal campione del Mondo

In questa notizia si parla di: inter - milan - conte - gelato

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Only 2 of the top 11 Serie A teams are definitely keeping their coaches: Napoli: Conte Inter: Inzaghi Atalanta: Gasperini Juventus: Tudor Roma: Ranieri Fiorentina: Palladino Lazio: Baroni Milan: Conceicao Bologna: Italiano Como: Fabr Vai su Facebook

Napoli-Milan, Conte: Folle non pensare allo scudetto; Inter-Napoli, volata scudetto riaperta? La sentenza dei bookmaker (e la trappola sulla strada di Antonio Conte); Sacchi chiama Conte: «Pronto Antonio? Il Napoli incanta».

Verso Inter-Milan. E a Milano arriva il gelato gusto "Derby" - E a Milano arriva il gelato gusto "Derby" Si chiama proprio "Derby" ed è fatto con chantilly variegato al cioccolato, biscotti e salsa ai frutti di bosco. Lo riporta ilgiorno.it

Inter, De Rossi: 'Conte? Particolare ma leale. Una volta mi ha gelato' - Intervenuto alla Bobo Tv, l`ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, ha espresso la propria opinione su Antonio Conte. Riporta calciomercato.com