Dalle liste d’attesa ai balneari le destre stroncate dalla Corte dei Conti

Le recenti critiche della Corte dei Conti al governo italiano evidenziano una serie di allarmi che non possono essere ignorati: liste d’attesa interminabili, difficoltà per i balneari e sfide legate alla gestione del PNRR. Gli avvertimenti di Pio Silvestri sottolineano l’urgenza di riformare il sistema sanitario e le politiche economiche, affinché l’Italia possa affrontare le criticità con efficacia e visione. È giunto il momento di agire con decisione e responsabilità.

Dalle liste d’attesa ai balneari, dalla rottamazione al Pnrr. Gli avvertimenti lanciati dalla Corte dei Conti al governo suonano come un vero e proprio allarme. La denuncia più pesante è quella sulle liste d’attesa e a lanciarla è il procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, nella sua requisitoria al Giudizio di parificazione. Per Silvestri è necessario “rimettere al centro del villaggio salute il professionista sanitario”, ovvero medici e infermieri. In modo che, “adeguatamente remunerato, possa essere determinante nei processi decisionali e di gestione”. Soprattutto allo scopo di abbattere il fenomeno delle liste d’attesa, definito “vergognoso per un Paese civile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dalle liste d’attesa ai balneari, le destre stroncate dalla Corte dei Conti

