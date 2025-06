Dalle Filippine a Hong Kong Estonia Belgio Cina e Italia | ecco ad Arezzo Il Polifonico 2025

Dalle Filippine all’Estonia, passando per Hong Kong, il Belgio, la Cina e l’Italia: “Il Polifonico” di Arezzo si prepara a conquistare il mondo con la sua edizione 2025. Dal 19 al 24 agosto, la città toscana diventerà la capitale internazionale della polifonia, offrendo concerti, convegni, masterclass e il prestigioso 73° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”. Un viaggio musicale senza confini, in un evento che promette di emozionare e ispirare appassionati e professionisti.

ARezzo, 26 giugno 2025 – D alle Filippine all’Estonia, passando per Hong Kong, il Belgio, la Cina e l’Italia: “Il Polifonico”, il festival internazionale di musica corale più longevo d’Europa, arriva da Arezzo con l’edizione 2025 dal 19 al 24 agosto, per trasformare la città toscana nella capitale mondiale della polifonia con concerti, convegni, masterclass e il 73° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, evento di riferimento per la coralità mondiale. Un’edizione speciale che celebra i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), a cui sarà dedicata una sezione monografica del concorso e un programma inaugurale d’eccezione, curato dall’Ensemble De Labyrintho. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle Filippine a Hong Kong, Estonia, Belgio, Cina e Italia: ecco ad Arezzo “Il Polifonico” 2025

