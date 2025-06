Dalla Spagna | il Napoli ha l’accordo con Juanlu Sánchez

Dalla Spagna arrivano novità emozionanti sul futuro di Juanlu Sánchez, con il Napoli che sta stringendo i tempi per chiudere l’accordo con l’esterno sinistro. Secondo “El Desmarque”, le parti sono ormai vicine a trovare un’intesa definitiva e i partenopei si preparano all’ultima offensiva. Tutto indica che presto vedremo Juanlu vestire la maglia azzurra, portando nuova linfa alla squadra. La tensione cresce, e i tifosi aspettano con ansia il lieto fine.

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sull’operazione che potrebbe portare Juanlu Sánchez all’ombra del Vesuvio. A riferirli è “ El Desmarque ” che parla di accordo raggiunto tra il Napoli e l’esterno sinistro e di Napoli quasi pronto a sferrare l’offensiva finale. Le ultime dalla Spagna su Juanlu-Napoli. “Tutte le parti sono convinte che prima o poi si arriverà a un accordo. In Italia (il Napoli, ndr) hanno già iniziato a preparare l’offensiva finale. Dopo due offerte, la seconda delle quali ha superato i 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Napoli si prepara a presentare una nuova offerta con cui spera di convincere il Siviglia”, si legge sul portale spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dalla Spagna: il Napoli ha l’accordo con Juanlu Sánchez

In questa notizia si parla di: napoli - spagna - accordo - juanlu

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

DALLA SPAGNA - Juanlu Sanchez ha un accordo con il Napoli, il Siviglia attende un rilancio https://ift.tt/R6tJY7s Vai su X

Napoli-Juanlu Sanchez: 'El Desmarque' aggiorna dalla Spagna Gli azzurri avrebbero già un accordo con il calciatore, che vuole solo Napoli, ma manca l'intesa con il Siviglia Il club andaluso attende un'ultima offerta al rialzo del Napoli prima di accettare d Vai su Facebook

DALLA SPAGNA - Juanlu Sanchez ha un accordo con il Napoli, il Siviglia attende un rilancio; Dalla Spagna: Napoli vicino a Juanlu Sanchez; Kiss Kiss Napoli – Accordo per Juanlu: il Siviglia ha bisogno di fare cassa ma non fa sconti.

Dalla Spagna: "Juanlu al Napoli: primo no del Siviglia, ma c'è ottimismo" - Come scrive la testata giornalistica spagnola El Desmarque c'è grande ottimismo tra Napoli e Siviglia per quanto riguarda la chiusura dell'affare. Secondo msn.com

SKY - Juanlu-Napoli, trattativa viva. Nuovo indizio da... Mazzocchi - Il Napoli resta forte su Juanlu Sanchez del Siviglia e conta di spuntarla per il promettente esterno spagnolo. Da msn.com