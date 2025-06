Dalla Polonia è tornata a Urbania | rinasce la Panda di nonno Quinto

Dalla Polonia a Urbania, la Panda di nonno Quinto torna a vivere con un nuovo volto e una storia emozionante. In un mondo dove le auto sono ormai solo mezzi, questa Fiat rossa ha attraversato confini e generazioni, portando con sé ricordi e nostalgia. Ma cosa rende questa Panda così speciale? Scopriamo insieme come un gesto di affetto e memoria abbia riportato in vita un pezzetto di passato, rendendo omaggio a un nonno che non smette di sorprendere.

Forse qualcuno avrà notato una vecchia Fiat Panda rossa in giro per Urbania nei giorni scorsi. Non è l’unica che si vede in giro ma questa ha una particolarità , la targa polacca, e una storia curiosa che l’ha portata, o meglio riportata, fin qua. "Dopo il Covid mio nonno Quinto – racconta Alice Sparaventi – vendette la sua vecchia Fiat Panda Enjoy 750 rossa del 1991 perché ormai era troppo anziano per guidare. La macchina finì su internet e venne acquistata, tramite una concessionaria locale, da un appassionato di Fiat Panda polacco". Rafal Iliev-Cygan, questo il nome dell’acquirente dell’auto, la smontò pezzo per pezzo per tirarla a lucido e sistemare qualche bozza e ammaccatura, prendendosi a cuore la storia di quest’auto tanto da voler risalire ai precedenti proprietari per conoscerli e conoscere tutti i trascorsi del mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla Polonia è tornata a Urbania: rinasce la Panda di nonno Quinto

