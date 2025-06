Dalla lite con la moglie alla resistenza ai carabinieri con due coltelli | la folle serata gli costa l' arresto

Una serata di follia che ha trasformato una normale lite familiare in un episodio di violenza e resistenza. La tensione è salita alle stelle, culminando con minacce e l’uso di due coltelli che hanno messo in pericolo l’incolumità di tutti. La pronta intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio e portato all’arresto del 51enne forlimpopolese. Così, un momento di crisi si è concluso con conseguenze legali, ricordandoci quanto sia importante la calma e il rispetto delle regole.

Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto un forlimpopolese di 51 anni al culmine di una lite familiare. I Carabinieri artusiani, affiancati dai colleghi del nucleo radiomobile di Meldola, hanno ricostruito quando accaduto nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: lite - resistenza - carabinieri - arresto

