Dalla guerra a Gaza alle sanzioni contro la Russia | come i leader europei cercano un' unità minata da Trump

Dalla guerra a Gaza alle sanzioni contro la Russia, i leader europei si trovano al crocevia di sfide cruciali in un panorama internazionale sempre più complesso. Dopo il summit della NATO a L'Aja, il Consiglio di Bruxelles promette di essere una prova di coesione e strategia, lottando per mantenere l’unità in un contesto minato da tensioni e divergenze, con Trump che sembra ancora influenzare le dinamiche politiche europee. La questione è, quindi, come l’Europa possa rispondere a queste pressioni senza perdere la propria identità e ruolo globale.

All'indomani del summit della Nato a L'Aja, i leader dei 27 paesi dell'Unione europea si ritrovano oggi a Bruxelles per un Consiglio che si prospetta a dir poco complicato, complice il contesto internazionale teso e il clima politico difficile. In due giorni, i 27 capi di Stato e di Governo. 🔗 Leggi su Today.it

Trump a leader Ue, Putin non è pronto alla fine guerra - Donald Trump ha affermato ai leader europei che Putin non è ancora pronto a porre fine alla guerra, convinto di essere in vantaggio.

Starmer: "Gb valuta sanzioni contro Israele con gli alleati" | A Gaza i centri di distribuzione aiuti Ghf restano chiusi #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #4giugno Vai su X

L’Europa annuncia il 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, ma nel frattemo si guarda in silenzio Netanyahu e Israele fare a pezzi tutto ciò che resta del diritto internazionale. Le agenzie umanitarie parlano di oltre 120.000 morti a Gaza. Si tratta della più g Vai su Facebook

