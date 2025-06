dalla foto con Re Carlo ai premi, i coniugi Clooney tornano a Buckingham Palace per celebrare i giovani talenti dei King’s Trust Awards 2025. G e Amal Clooney, protagonisti di un evento che unisce eleganza e solidarietà, dimostrano ancora una volta come il sostegno ai giovani possa fare la differenza. A conferma di un legame, ...

G eorge e Amal Clooney sono tornati sotto i riflettori britannici, questa volta non sul red carpet ma nei saloni di Buckingham Palace. Il 25 giugno, la coppia ha preso parte al ricevimento organizzato da Re Carlo III in onore dei vincitori dei King's Trust Awards 2025. Un incontro all'insegna della sobrietà, ma anche del sostegno concreto a giovani che stanno costruendo il proprio futuro con coraggio e determinazione. A conferma di un legame, quello tra i Clooney e la Royal Family, che non è solo formale.