Dal Ring al Tatami le Palestre Popolari di Roma insieme per il rimettere al centro le periferie

Dal Ring al Tatami, il progetto che unisce le palestre popolari di Roma, vuole restituire vitalità e senso di comunità alle periferie della città. Attraverso lo sport, queste realtà trasformano le piazze delle borgate in spazi di dialogo e inclusione, abbattendo barriere sociali e culturali. Una rete di associazioni che mette al centro le periferie, perché lo sport può davvero cambiare le periferie e, di conseguenza, l’intera città.

Una rete di ASD per trasformare le piazze delle borgate romane in luoghi di dialogo Roma, data – Trasformare le piazze delle periferie romane in luoghi di dialogo partendo dallo sport: nasce "Dal Ring al Tatami", il progetto delle palestre popolari che promuove l'inclusione culturale e sociale delle borgate di Roma. A cura della dalla Palestra Popolare Quarticciolo, in rete con le ASD Popolare San Lorenzo, Colle Salario e Tufello Combat, il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, in quanto vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubileum – 2025, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell'ambito del PNRR (sulla misura M1C3 – Investimento 4.

