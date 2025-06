Dal regista di Top Gun arriva nelle sale F1 - Il film

Dal regista di “Top Gun” arriva nelle sale “F1”, un emozionante viaggio tra adrenalina e passione. Oltre tre anni di riprese durante i Gran Premi hanno dato vita a un’opera che cattura l’essenza della velocità. Monza, cuore pulsante del motorsport, è il palcoscenico di un racconto avvincente che vede protagonista il giovane talento Joshua Pierce, interpretato da Damson Idris, e il suo mentore Sonny Hayes, con Brad Pitt. Preparati a vivere un’esperienza mozzafiato!

Oltre tre anni di riprese durante i Gp. Monza è capitolo centrale della pellicola, con l’uscita di pista del giovane talento Joshua Pierce (Damson Idris), compagno di squadra Sonny Hayes (Brad Pitt). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal regista di Top Gun arriva nelle sale "F1 - Il film"

