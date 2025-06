Dal Mondiale allo scudetto | Tudor ha due priorità per la nuova Juve | CMIT

Dalla conquista del Mondiale per Club agli obiettivi di mercato: la Juventus di Tudor si prepara a un rilancio ambizioso. Con due operazioni da oltre 100 milioni complessivi, il club bianconero punta a rinforzarsi e a riconquistare i vertici del calcio italiano. Tra campo e mercato, il dg Comolli è al lavoro con determinazione per soddisfare le priorit?? strategiche dell’allenatore croato, in un momento clou della stagione che potrebbe segnare il futuro della Vecchia Signora.

Doppia operazione da oltre 100 milioni complessivi per la Juventus: il Dg Comolli al lavoro per accontentare il tecnico croato Tra campo e mercato, sono giorni caldi per la Juventus impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti e che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Dalla nuova manifestazione negli ‘States’ il club bianconero ha già incassato oltre 27 milioni di euro, tesoretto prezioso per le manovre estive e rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Il tecnico croato sta confermando la bontà della scelta dirigenziale di confermarlo in panchina e prolungargli il contratto fino al 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dal Mondiale allo scudetto: Tudor ha due priorità per la nuova Juve | CM.IT

In questa notizia si parla di: mondiale - scudetto - tudor - priorità

Napoli conquista la stampa mondiale: le aperture in onore dello Scudetto – FOTOGALLERY - Napoli conquista la stampa mondiale con aperture dedicate al suo storico quarto scudetto. Dai quotidiani di Francia alla Spagna, tutto il mondo riconosce il traguardo dei partenopei, celebrando un'impresa rara e significativa.

Mentre il mondo del calcio non si ferma neanche per un istante, c'è un ragazzo, un figlio, un uomo che continua a lottare e a pregare in silenzio. Taremi non è riuscito a raggiungere i suoi compagni di squadra per il Mondiale per Club, la sua seconda famiglia, Vai su Facebook

Dal Mondiale allo scudetto: Tudor ha due priorità per la nuova Juve | CM.IT; Llorente sicuro: Per lo Scudetto sarà Conte vs Allegri. Vlahovic? Chi lascia la Juventus poi se ne pente; Igor Tudor guiderà la Juventus al Mondiale per Club: la conferma dell'agente.